Así es el proyecto inclusivo del grupo de montaña Upsala
El objetivo principal del grupo de montaña Upsala es que las personas con alguna discapacidad disfruten de la montaña. Su responsable, Julián Iborra, ha dado a conocer los detalles del proyecto en este reportaje del programa "Helmuga".
Te puede interesar
Marko Usabiaga corredor OCR: maestro en superar obstáculos
El corredor donostiarra de OCR, Marko Usabiaga, de 23 años, ha sido entrevistado en "Helmuga", donde además de su trabajo diario, ha hablado de sus objetivos de cara al futuro.
El corredor de OCR Marko Usabiaga, este domingo en “Helmuga”
Este domingo en "Helmuga" entrevistarán al corredor donostiarra de OCR Marko Usabiaga, que hablará, entre otras cosas, de sus objetivos de cara al futuro.
Kerman Perez de Heredia, en “Helmuga”
El programa "Helmuga" de esta semana ha viajado a Arraia-Maeztu, donde han charlado con el txinga-eroale Kerman Pérez de Heredia y con otros jóvenes herri kirolaris.
Kerman Perez de Heredia, protagonista del programa “Helmuga” de este domingo
El deporte rural será el tema central del programa "Helmuga" de ETB1, de la mano del txinga-eroale Kerman Pérez de Heredia. Además, entrevistarán a la trontzalari Maite de Felipe y el lasto-jasotzaile Oier González Galdeano.
Julen Mujika y Piotr Mielczarski, en la misma senda
Julen Mujika y Piotr Mielczarski han sido entrevistados en el programa "Helmuga" de ETB1. Aquí podéis ver el vídeo completo.
La tradición del pasabolo, en el equipo Garape de Sopuerta
Con el objetivo de conocer de cerca los detalles del pasabolo, el programa "Helmuga" ha entrevistado a los miembros del grupo Garape de Sopuerta.
El pasado, el presente y el futuro del pasabolo, este domingo en “Helmuga"
El pasabolo es una actividad muy popular en Bizkaia, por lo que visitarán al grupo Garape de Sopuerta en el programa "Helmuga" de este domingo.
Oier Escudero, pasión por correr en la montaña
El corredor de montaña Oier Escudero ha sido entrevistado en el programa "Helmuga" de ETB1 y ha contado cómo dejó el fútbol y empezó a correr.
El tirador Ager Solabarrieta, en “Helmuga”
El tirador Ager Solabarrieta ha sido el protagonista del programa "Helmuga". El deportista vizcaíno de Basque Team ha contado, entre otros detalles, los detalles de su preparación.