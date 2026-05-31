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Así es el proyecto inclusivo del grupo de montaña Upsala

Upsala mendi taldea
18:00 - 20:00
Upsala mendi taldea, en una salida
Euskaraz irakurri: Upsala mendi taldearen proiektu inklusiboa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El objetivo principal del grupo de montaña Upsala es que las personas con alguna discapacidad disfruten de la montaña. Su responsable, Julián Iborra, ha dado a conocer los detalles del proyecto en este reportaje del programa "Helmuga".

"Helmuga" Deportes de montaña

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