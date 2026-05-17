La tradición del pasabolo, en el equipo Garape de Sopuerta
Con el objetivo de conocer de cerca los detalles del pasabolo, el programa "Helmuga" ha entrevistado a los miembros del grupo Garape de Sopuerta.
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