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La tradición del pasabolo, en el equipo Garape de Sopuerta

Pasaboloa, "Helmuga"n
18:00 - 20:00
Sobre el pasabolo, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Pasaboloaren tradizioa, Sopuertako Garape taldean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Con el objetivo de conocer de cerca los detalles del pasabolo, el programa "Helmuga" ha entrevistado a los miembros del grupo Garape de Sopuerta.

"Helmuga"

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