Iker Pou eskalatzailea izango da igandeko protagonista, "Helmuga" saioan

Iker Pou eskalatzailea, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Aste honetan, Iker Pou eskalatzailea elkarrizketatuko dute "Helmuga" saioan, ETB1en, 11:30ean hasita.

