El escalador Iker Pou será el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo
Esta semana, el escalador Iker Pou será entrevistado en el programa "Helmuga" de ETB1, a partir de las 11:30 horas.
Albergue Elorria, residencia y medio de vida
Tasio Martin, Yoli Martin y Joseba Elorrieta han sido entrevistados en el programa "Helmuga" de ETB1. Trabajan en el refugio Elorria, en las faldas del Gorbea, y es su lugar de residencia. Ver reportaje completo aquí.
Garazi Sánchez, algo más que surfista
La surfista Garazi Sánchez ha elaborado un documental sobre el uso de los móviles, y ha dado detalles del proyecto en el programa "Helmuga".
El alpinista y guarda Tasio Martin, protagonista del programa "Helmuga" de este domingo
Tasio Martin será el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo. Siento alpinista y guarda, hablará sobre su modo de vida, entre otros temas. El episodio se emitirá este domingo, a las 11:30, en ETB1.
Centro de rendimiento de Lezama
El director deportivo del Athletic Club, Mikel González, y el director de Lezama, Eneko Bóveda, entre otros, han sido entrevistados en el programa "Helmuga". Aquí podéis ver reportaje completo.
Lezama como centro de rendimiento, este domingo en "Helmuga"
Además de Eneko Bóveda, director de Lezama, conversarán con el director de fútbol del Athletic, Mikel González. El programa se emitirá el domingo, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.
Mikel y Ion Fernández: Sacrificio por un sueño
Mikel y Ion Fernandez, luchadores de Muay Thai, han sido entrevistados en el programa "Helmuga". Aquí podéis ver el reportaje completo.
Mikel Fernández, campeón de Muay Thai, protagonista esta semana en "Helmuga"
El navarro Mikel Fernández, campeón del mundo Muay Thai, será el protagonista de esta semana en el programa "Helmuga" de ETB1, a partir de las 11:00 horas.
Amaia Irazustabarrena, palista pelotari
La palista hernaniarra ha sido la protagonista de esta semana.
La palista Amaia Irazustabarrena será la protagonista del programa "Helmuga" de este domingo
El programa "Helmuga" de este domingo se centrará en la pala femenina. Desde las 11:30 entrevistarán a la palista Amaia Irazustabarrena. También hablarán con la expalista Garbiñe Tijero.