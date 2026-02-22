Futbola
Lezamako errendimendu zentroa

Lezama errendimendu zentro gisa, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Lezamari buruzko erreportajea eskaini dute "Helmuga" saioan.
EITB

Azken eguneratzea

Lezaman futbolarien erredimendua lantzeko egiten duten lana izan dute hizpide erreportaje honetan. Besteak beste, Mikel Gonzalez Athleticeko kirol zuzendaria eta Eneko Boveda Lezamako zuzendaria elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi erreportajea, osorik. 

"Helmuga"

