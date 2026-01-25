Basque Team
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bat to Milano Cortina 2026: Izotz gaineko patinaje artistikoa, "kirola arte bilakatzen denean"

Iker Oyarzabal eta Euken Alberdi izotz patinatzaileak.
18:00 - 20:00
Izotz gaineko patinaje artistikoa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iker Oyarzabal eta Euken Alberdi izotz gaineko patinatzaileak dira "Bat to Milano Cortina 2026" dokumental-sortaren atal berriko protagonistak.

Neguko Olinpiar Jokoak "Helmuga" Basque Team

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X