Bat to Milano Cortina 2026: Patinaje artístico sobre hielo, "cuando el deporte se convierte en arte"

Iker Oyarzabal eta Euken Alberdi izotz patinatzaileak.
18:00 - 20:00
Patinaje artístico sobre hielo
Euskaraz irakurri: Bat to Milano Cortina 2026: Izotz gaineko patinaje artistikoa, "kirola arte bilakatzen denean"
author image

EITB

Última actualización

Los patinadores sobre hielo Iker Oyarzabal y Euken Alberdi son los protagonistas de la nueva entrega de la serie documental "Bat to Milano Cortina 2026".

Juegos Olímpicos de Invierno "Helmuga" Basque Team

