Basque Team
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bat to Milano Cortina 2026: curlinga, epikaz betetako istorioa

Curlingari buruzko erreportajea, "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Bat to Milano Cortina
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Unanue eta Oihane Otaegi curling jokalariek kirol honetan aritzeak zer-nolako gorabeherak eragin dizkien kontatu dute: entrenatzeko zailtasunak eta egin beharreko bidaiak, esaterako. 

"Helmuga" Basque Team Neguko Olinpiar Jokoak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X