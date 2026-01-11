Basque Team
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bat to Milano Cortina 2026: El curling, una historia llena de épica

Curlingari buruzko erreportajea, "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Bat to Milano Cortina
Euskaraz irakurri: Bat to Milano Cortina 2026: curlinga, epikaz betetako istorioa
author image

EITB

Última actualización

Los jugadores de curling Mikel Unanue y Oihane Otaegi han relatado las dificultades que les ha supuesto practicar este deporte, entre otros aspectos: las dificultades para entrenar y los viajes, por ejemplo. 

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X