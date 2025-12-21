BAT To Milano-Cortina
Helmuga, BAT To Milano-Cortina: Bidea, oinordetzan

Mendi eskiaren inguruko erreportajea eskaini dute "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Mendiko eskia, "Helmuga" saioan
EITB

Basque Team Fundazioak ekoiztutako ‘BAT To Milano-Cortina’ saioak mendiko eskia izango du ardatz, ‘Bidea, oinordetzan’ izeneko atalarekin.

"Helmuga"

