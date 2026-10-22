LILLESTROM-REALA (0-6)
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Sergio Gómez: “El equipo ha jugado en un gran nivel; es importante seguir con esta racha”

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Euskaraz irakurri: Marrero: “Gau borobila izan da gaurkoa; garrantzitsua zen gaurko garaipena”
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La Real ha encajado 6 goles al Lillestrom en Noruega, manteniendo su portería a 0. Sergio Gómez, autor de 2 goles, ha destacado la importancia de los goles en Europa para poder tener partidos. Además del gran nivel que está mostrando el equipo txuri-urdin en las últimas jornadas. 

Fútbol UEFA Europa League Real Sociedad

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