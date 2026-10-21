LILLESTROM - REAL SOCIEDAD
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Zubeldia sobre el partido contra Lillestrom: “La clave va a estar en jugar rápido, hacer secuencias largas y estar atentos a las vigilancias”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zubeldia: “Europan ez ditugu nahi genituen emaitzak lortu, bihar daukagu salto hori emateko aukera”
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Última actualización

La Real se enfrentará mañana al Lillestrom en la Europa League. En la rueda de prensa realizada en Noruega, Igor Zubeldia ha explicado que el Lillestrom es un equipo rápido y que será un partido difícil, pero que si ellos hacen su trabajo "tienen mucho ganado".

Fútbol UEFA Europa League Real Sociedad

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