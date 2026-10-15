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La afición de la Real Sociedad, preparada en Lovaina para disfrutar del partido ante el Union Saint-Gilloise

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AFIZIONATUAK LOVAINAN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realeko zaleak, Union Saint-Gilloiseren aurkako partidaz gozatzeko prest Lovainan
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Última actualización

Más de 500 aficionados y afcionadas están en Lovaina para disfrutar del partido que la Real va a disputar a las 18:45, dentro de la segunda jornada de la Liga Europa. 

UEFA Europa League Fútbol Real Sociedad

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