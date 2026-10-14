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Sergio Gómez sobre el choque contra el Union Saint-Gilloise belga: “Va a ser un partido muy especial para mí"

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Sergio-Gomez-Union Saint-Gilloise-Europa-League
18:00 - 20:00
El jugador de la Real Sociedad, Sergio Gómez, en la rueda de prensa previa al partido de Europa League contra el Union Saint-Gilloise belga. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sergio Gomezen prentsaurrekoa Union Saint-Gilloise-Reala Europa Liga
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha viajado a Bélgica obligada a despegar ante el peligroso Union Saint-Gilloise. En la rueda de prensa previa al partido, el jugador txuri-urdin, Sergio Gómez, ha recordado su paso por el Anderlecht, eterno rival del Union Saint-Gilloise, en la temporada 21/22.

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