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Sergio Gómez sobre el choque contra el Union Saint-Gilloise belga: “Va a ser un partido muy especial para mí"
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sergio Gomezen prentsaurrekoa Union Saint-Gilloise-Reala Europa Liga
La Real Sociedad ha viajado a Bélgica obligada a despegar ante el peligroso Union Saint-Gilloise. En la rueda de prensa previa al partido, el jugador txuri-urdin, Sergio Gómez, ha recordado su paso por el Anderlecht, eterno rival del Union Saint-Gilloise, en la temporada 21/22.
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