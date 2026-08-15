Goles del amistoso entre Chelsea y Real Sociedad (3-1)

La Real ya sabe lo que es jugar una eliminatoria previa de la Liga de Campeones. En ese sentido, Nahia Aparicio sabe cuál es el nivel al que se enfrentan. Por su parte, el entrenador de la Real, Arturo Ruiz, admite estar "felices por los méritos hechos que nos van a permitir vivir lo que vamos a vivir". También ha dicho estar "con ganas" ante lo que se viene.