AMISTOSO
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Goles del amistoso entre Chelsea y Real Sociedad (3-1)

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Chelsea-Real
18:00 - 20:00
Amistoso entre el Chelsea y la Real Sociedad. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Chelsearen eta Realaren arteko lagunartekoaren golak (3-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido 3-1 el amistoso contra el Chelsea. Rogers y João Pedro, con dos de este último, han marcado los goles del equipo local, mientras que Aramburu ha sido el autor del de la Real.

Fútbol Real Sociedad

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