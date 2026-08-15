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FÚTBOL EN DIRECTO: Chelsea vs Real Sociedad

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Futbola Chelsea vs Reala lagunartekoa
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Euskaraz irakurri: Futbla zuzenean Chelsea vs Real Sociedad
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Sigue la retransmisión en directo del partido amistoso que disputarán Chelsea y Real Sociedad.

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