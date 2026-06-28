Aritz Elustondo jugará en el PAOK
Firma para tres temporadas tras abandonar la Real.
Aritz Elustondo jugará en el PAOK de Salónica de la Liga Griega las próximas tres temporadas. El beasaindarra, de 32 años, que no recibió propuesta de renovación por parte de la Real tras 310 partidos y once temporadas como txuri urdin, ha aceptado la propuesta del conjunto heleno a pesar de que su idea siempre había sido la de retirase en la Real.
En Grecia coincidirá con Alessio Lisci, entrenador que ha dirigido esta última temporada a Osasuna, y que también ha firmado por el PAOK recientemente. El club finalizó en tercera posición la pasada campaña, algo que le ha permitido lograr el billete para jugar las previas de la Europa League. El equipo ya lleva varios días preparando la nueva temporada, por lo que Aritz Elustondo se unirá al resto de sus compañeros a la mayor brevedad posible.
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