Elene Guridi jugará cedida la próxima temporada en el Granada

La Real Sociedad y el Granada CF han llegado a un acuerdo para que Elene Guridi juegue cedida en el conjunto andaluz hasta el final de la temporada 2026-27. La operación supone un nuevo paso en la carrera de la joven futbolista realista, que afronta esta etapa con el objetivo de recuperar protagonismo y continuidad.

La temporada recién finalizada no ha sido sencilla para Guridi. La canterana apenas ha contado con oportunidades, acumulando únicamente 258 minutos en 13 partidos, una participación insuficiente para una jugadora de su edad que necesita seguir creciendo y sumando experiencia.

Además, su progresión sufrió un importante frenazo en febrero debido a una inoportuna lesión. Ahora, la futbolista afronta el reto en tierras andaluzas con la intención de recuperar sensaciones y volver a mostrar su mejor versión.