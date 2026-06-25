La Real Sociedad y el jugador Alex Marchal han cerrado un acuerdo para ampliar su contrato hasta el final de la temporada 2028-2029, según ha informado el club txuri-urdin.

El delantero de Gorraiz llegó al club guipuzcoano en categoría cadete, y este año ha disputado 32 encuentros en la LaLiga Hypermotion.

El futbolista, de 18 años, juega como en la banda izquierda o como mediapunta. Marchal dio sus primeros pasos en la cantera del Txantrea, y llegó a Zubieta en 2022. Es hijo del exfutbolista, Ismael Marchal Errazkin, Irurzun.

Según el portal Transfermarkt, Marchal alcanza un valor en el mercado de dos millones de euros.