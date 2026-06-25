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Álex Marchal amplía su contrato con la Real hasta 2029

El delantero de Gorraiz llegó al club guipuzcoano en categoría cadete, y este año ha disputado 32 encuentros en la LaLiga Hypermotion.

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Álex Marchal en la firma de su nuevo contrato. Imagen: Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Alex Marchalek 2029ra arte luzatu du bere kontratua Realarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el jugador Alex Marchal han cerrado un acuerdo para ampliar su contrato hasta el final de la temporada 2028-2029, según ha informado el club txuri-urdin.

El delantero de Gorraiz llegó al club guipuzcoano en categoría cadete, y este año ha disputado 32 encuentros en la LaLiga Hypermotion.

El futbolista, de 18 años, juega como en la banda izquierda o como mediapunta. Marchal dio sus primeros pasos en la cantera del Txantrea, y llegó a Zubieta en 2022. Es hijo del exfutbolista, Ismael Marchal Errazkin, Irurzun.

Según el portal Transfermarkt, Marchal alcanza un valor en el mercado de dos millones de euros.

Fútbol Zubieta Real Sociedad Anoeta LaLiga Hypermotion

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