Mikel Oyarzabal, primer jugador vasco con más de un gol en un Mundial desde 1950
Mikel Oyarzabal es el primer jugador vasco que consigue marcar más de un gol en un Mundial desde que Telmo Zarra y Silvestre Igoa lo lograran en el de Suecia de 1950. El futbolista de la Real Sociedad marcó, este domingo, en la segunda jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de 2026, dos goles a Arabia Saudita; de esta forma, el eibarrés es el primer jugador vasco que consigue más de un gol en un mismo Mundial desde que Zarra, que hizo cuatro y Silvestre Igoa, que firmó dos, lo lograran hace 76 años.
Oyarzabal, en su segundo partido en un Mundial, en el España-Arabia Saudita, tardó apenas veinticuatro minutos en marcar dos goles; fueron el 2-0 y el 3-0 de un encuentro en el que, en el minuto diez, había dado el pase del primer tanto de España, el 1-0, a Lamine Yamal. El delantero guipuzcoano, además, estuvo a punto de marcar un tercer tanto, todavía en el primer tiempo en un remate que se le fue al travesaño.
Hasta este 21 de junio, el último jugador vasco que había marcado un gol en un Mundial era Xabi Alonso, en Brasil 2014; el de Tolosa le hizo un tanto a Países Bajos, el 13 de junio de 2014. Xabi Alonso también consiguió una diana en el Mundial de Alemania 2006. En 2002, lo logró Gaizka Mendieta, y en 1994, también en Estados Unidos, Julio Salinas y Txiki Begiristain estuvieron entre los goleadores del torneo, con uno cada uno. Alberto Gorriz y Julio Salinas marcaron uno en Italia, en 1990, Julio Salinas y Andoni Goikoetxea lo hicieron en México 1986, y Roberto López Ufarte y Jesús Mari Zamora en el Mundial de 1982, en España. Dani, en 1978, hizo el único gol de España en Argentina.
Con los dos logrados este domingo, Oyarzabal ya lleva 27 goles con la selección de España. Es el máximo goleador vasco en la historia de la selección española. Julio Salinas, con 22, Telmo Zarra, con 20, e Isidro Langara, con 17, siguen en esa lista al delantero de la Real Sociedad.
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