Aritz Elustondo debutó en diciembre de 2014, en un partido de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, 310 partidos oficiales a sus espaldas en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo.

“Ejemplo dentro y fuera del campo, Aritz ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie. Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo txuri urdin en la última década, Aritz deja el Club con el respeto y la admiración de toda la familia realista”.

Quedan cuatro partidos por delante, dos de ellos en Anoeta, para que toda la familia txuri-urdin pueda despedir a Elustondo “como merece”, ha reclamado el club. “Se va uno de los grandes. Uno de los nuestros. Eskerrik asko denagatik, Aritz”, concluye la nota.