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Aritz Elustondo dejará de ser jugador txuri-urdin a final de temporada

El club ha comunicado al jugador su decisión de no renovar el contrato que une a ambas partes. El futbolista de Beasain, uno de los capitanes del equipo, debutó en diciembre de 2014 y ha disputado 310 partidos oficiales en once temporadas.

SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo (i) y Mikel Oyarzabal (d) a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia en un vuelo directo desde Sevilla donde anoche ganaron la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta

Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo y Mikel Oyarzabal, con la última Copa del Rey. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Aritz Elustondok Realeko jokalaria izateari utziko dio
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KIROLAK EITB

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Aritz Elustondo finalizará su trayectoria como jugador txuri-urdin a la conclusión de esta temporada, según ha informado la Real Sociedad en una nota. El club ha comunicado al jugador su decisión de no renovar el contrato que une a ambas partes. El futbolista de Beasain, uno de los capitanes del equipo, pondrá así punto final a su trayectoria en el club txuri-urdin.

Aritz Elustondo debutó en diciembre de 2014, en un partido de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, 310 partidos oficiales a sus espaldas en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo.

“Ejemplo dentro y fuera del campo, Aritz ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie. Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo txuri urdin en la última década, Aritz deja el Club con el respeto y la admiración de toda la familia realista”.

Quedan cuatro partidos por delante, dos de ellos en Anoeta, para que toda la familia txuri-urdin pueda despedir a Elustondo “como merece”, ha reclamado el club. “Se va uno de los grandes. Uno de los nuestros. Eskerrik asko denagatik, Aritz”, concluye la nota.

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