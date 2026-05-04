El Sevilla ha dominado en la primera parte del partido, pero se ha estrellado en el área del equipo donostiarra, en la que lo ha intentado en innumerables ocasiones, pero sin acierto ni precisión, por lo que se ha llegado al descanso con el 0-0 inicial.

A la vuelta de vestuarios, la Real ha comenzado con otro aire y ha tenido una doble ocasión en los primeros minutos. Un centro raso de Oskarsson, que acababa de saltar al terreno de juego, no han encontrado rematador. El balón se ha paseado ante Oyarzabal y ha llegado a Barrenetxea, cuyo disparo se ha ido afuera por poco.

Poco después ha llegado el mazado en forma de gol para los txuri-urdin. Alexis Sánchez ha adelantado al Sevilla en el 49 tras aprovechar un pase dentro del área de Maupay, para fusilar a Remiro. La defensa txuri-urdin se ha mostrado bastante endeble en esta jugada.