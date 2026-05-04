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La Real cae en Sevilla en un flojo partido de los de Matarazzo (1-0)

Un solitario gol de Alexis Sánchez en la segunda parte ha decidido el choque. Los mejores minutos de la Real los ha tenido en el arranque del partido y en el comienzo de la segunda mitad, pero sin acierto de cara gol.
SEVILLA, 04/05/2026.- El defensa de la Real Sociedad Duje Ćaleta-Carbalón (d) disputa un balón ante el delantero del Sevilla Alexis Sánchez (i) durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports que el Sevilla FC y la Real Sociedad disputan este lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza. EFE/ Julio Muñoz
Alexis Sánchez en su remate a gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak 1-0 galdu du Sevillaren aurka Pizjuanen jokatu duen EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partida
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha caído por 1-0 en el partido que ha disputado este lunes ante el necesitado Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que ha cerrado la trigésima cuarta jornada de LaLiga. Los txuri-urdines no han hecho un buen partido y lo han pagado en la segunda parte. La victoria ha sacado del descenso al equipo andaluz, y ha metido al Alavés en zona roja.

El Sevilla ha dominado en la primera parte del partido, pero se ha estrellado en el área del equipo donostiarra, en la que lo ha intentado en innumerables ocasiones, pero sin acierto ni precisión, por lo que se ha llegado al descanso con el 0-0 inicial.

A la vuelta de vestuarios, la Real ha comenzado con otro aire y ha tenido una doble ocasión en los primeros minutos. Un centro raso de Oskarsson, que acababa de saltar al terreno de juego, no han encontrado rematador. El balón se ha paseado ante Oyarzabal y ha llegado a Barrenetxea, cuyo disparo se ha ido afuera por poco.

Poco después ha llegado el mazado en forma de gol para los txuri-urdin. Alexis Sánchez ha adelantado al Sevilla en el 49 tras aprovechar un pase dentro del área de Maupay, para fusilar a Remiro. La defensa txuri-urdin se ha mostrado bastante endeble en esta jugada.

Matarazzo ha dado entrada a Kubo para intentar apretar. La Real se ha apoderado del balón tras el gol, pero sin excesiva profundidad. Por su parte, ocasión para el Sevilla ha tenido otra l oportunidad a la contra en el minuto 69. Otro pase en el interior del área de Alexis Sánchez a Vargas, pero el disparo del suizo se va muy alto, cuando parecía tener todo a favor en buena posición.

El técnico estadounidense ha dado entrada a Yangel Herrera por Turrientes, Sucic por Barrenetxea y Wesley por Aramburu. En la recta final un gol de Agoumé ha sido anulado por fuera de juego. Los de Matarazzo han achuchado al final del partido con balones al área, mientras el Sevilla se defendía con todo. Los donostiarras no han podido empatar.

Aramburu: “No hemos estado bien; tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego”
Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports

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