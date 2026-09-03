Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Osasuna presenta a Rockson y Del Castillo, en El Sadar

Publicidad
Rockson eta Del Castillo (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osasunak Rockson eta Del Castillo aurkeztu ditu, Sadarren
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo navarro, que ha comenzado LaLiga EA Sports sumando siete de los primeros nueve puntos en juego, ha presentado en su estadio a los dos jugadores, que ha incorporado como refuerzo.

Fútbol Mercado de Fichajes El Sadar Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X