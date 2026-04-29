Víctor Muñoz sufre una lesión en el sóleo, y será baja para varias semanas

El jugador de Osasuna Víctor Muñoz sufre una lesión en el sóleo, según ha informado este miércoles el club navarro, y será baja para varias semanas. El extremo, que se hallaba en un gran momento de forma, presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda; Osasuna no ha precisado el tiempo en que el jugador permanecerá fuera de los terrenos de juego, cuando quedan cinco jornadas de LaLiga EA Sports y poco más de cuatro semanas de competición, antes del Campeonato del Mundo.

Se trata de un contratiempo importante para el equipo rojillo, ya que el extremo se había consolidado como uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla, gracias a su desborde y capacidad para romper líneas aportando goles y asistencias.

Además de Víctor Muñoz, tampoco se han entrenado, este miércoles, Aimar Oroz, ni Javi Galán, este último con permiso del club por motivos personales.