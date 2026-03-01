Osasunak atera jaurti gabe galdu du Valentziaren aurka (1-0)
Arrisku gutxiko partida izan da bi aldeetatik, eta Ramazanik penaltiz egin duen gola izan da atera egin duten jaurtiketa bakarra.
Osasunak 1-0 galdu du Valentziaren aurka igande honetan, Mestallan jokatu den EA Sports Ligako 26. jardunaldiko partidan. Arrisku gutxiko partida izan da bi aldeetatik, eta Ramazanik penaltiz egindako gola izan da atera egin duten jaurtiketa bakarra.
Lehen zatian, berdintasuna izan da nagusi, ez bata ez bestea ez baita gai izan aurkaria menderatzeko. Valentzia jokoari abiadura ematen saiatu da, Osasunak kontrakoa egiten saiatu arren; gorritxoek nahiago izan dute baloiaren jabetza izan eta pixkanaka hurbildu Dimitrievskiren atera.
Hala ere, inor ez da benetako arriskua sortzeko gai izan. Eraso gehienak hegaletatik iritsi dira, baina, erdiraketez haratago, ez da aukerarik sortu. Lehen zati osoan ez dute atera jaurtiketarik egin.
Valentziako taldeak penaltia eskatu du jaurtiketa batean Herrandok baloia besoarekin ukitu duenean, baina lurrean etzanda zegoenez, epaileak ez du ezer adierazi.
Bigarren zatia bide beretik hasi da, eta gorritxoen aukera bakarra Victor Muñozen jaurtiketa bat izan da. 65. minutuan, Sadiqek ihes egin dio Herrandori, eta Sergio Herreraren ateraino heldu da. Atezainak lurrera bota du jaurtiketa gelditzeko ahaleginean, eta epaileak penaltia adierazi du.
Ramazanik gola sartu du, baina bere taldekide bat behar baino lehen sartu da areara, eta epaileak errepikatzeko agindu dio. Bigarren ahaleginean ere, gola egin du (1-0).
Osasunari kosta egin zaio erasoan hutsuneak aurkitzea eta Lisci aldaketekin hasi da. Baina ez dute emaitzarik eman. Hala, Osasunak atera jaurti gabe bukatu du partida eta azken partidetako bolada ona eten du.
Lisci: "Agian 0-0eko partida izan da, baina futbolean golak sartu behar dira"
Osasunako entrenatzaileak partida amaitu ostean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, igande honetan Valentziaren aurka Mestallan jokatu duten neurketa "agian" 0-0ekoa izan da, eta ez 1-0ekoa, baina "futbolean golak sartu behar dira".
Moncayola: "Gaur erakutsi dugu taldea ondo dagoela, liderren aurka garaipen borobila lortuta"
Jon Moncayola Osasunako jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Real Madril 2-1 garaitu ostean.
Raul Garciak azken minutuetan sartutako gol bikainak garaipena eman dio Osasunari Real Madrilen aurka (2-1)
Lehenengo gola Budimirrek egin du lehen zatian, penaltiz. Bigarrenezn, Viniciusek banakoa egin du 73. minutuan, eta, luzapenean, Raul Garciak garaipena eman die nafarrei.
Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria izaten dela esan didate"
Real Madrilen aurkako neurketa jokatu aurreko prentsaurrekoan esan duenez, Osasunako entrenatzaileak badaki Madrilgo taldearen aurkako partidetan Sadarren giro "ikaragarria" izaten dela.
Alessio Lisci: "Talde batek irabaztekotan, Elxek irabazi behar zuen"
Osasunako entrenatzaileak Elxen aurkako berdinketaz (0-0) hitz egin du EA Sports Ligako 24. jardunaldian. (Adierazpenak gazteleraz)
Sergio Herrera harresi bilakatu da Osasunari puntu bat emateko Elxen aurka (0-0)
Elxek hainbat aukera izan ditu gola sartu eta aurretik jartzeko, baina atezain gorritxoak partida bikaina burutu du aukera bakoitza zapuzteko.
Alessio Lisci: "Ondo gaude eta edozertarako gai garela uste dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan gorritxoek Elxen aurka jokatuko duten partida aztertzeko.
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Osasunak hiru puntu eskuratu ditu Balaidosen euripean (1-2)
Euri zaparradek markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.