Osasuna pierde ante el Valencia sin tirar a puerta (1-0)

Sin embargo, nadie ha sido capaz de crear verdadero peligro. La mayoría de los ataques han llegado por las bandas por ambos lados pero, más allá de los centros, no se han creado ocasiones. Prueba de ello ha sido que en toda la primera parte no ha habido disparos que se hayan ido a puerta.

El equipo valenciano ha pedido penalti en un disparo cuando Herrando ha tocado el balón con el brazo, pero como estaba tendido en el suelo, el árbitro no ha señalado nada.

La segunda parte ha comenzado con la misma igualdad, siendo la única ocasión rojilla un disparo de Víctor Muñoz. Pero en el minuto 65, Sadiq se le ha escapado a Herrando y se ha ido hasta la puerta de Sergio Herrera. El portero ha derribado al delantero y el árbitro ha señalado penalti.

Ramazani ha marcado, pero la entrada de un compañero suyo al área ha obligado a repetir el lanzamiento, aunque a la segunda también ha marcado (1-0) .