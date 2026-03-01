LALIGA EA Sports

Osasuna pierde ante el Valencia sin tirar a puerta (1-0)

Ha sido un partido con poco peligro por ambos lados, en el que el único disparo a puerta ha sido un penalti de Ramazani que ha sentenciado el partido.
VALENCIA, 01/03/2026.- El centrocampista del Valencia Largie Ramazani marca gol de penalti conta Osasuna, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Valencia y el Osasuna, este domingo en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Biel Aliño
Ramazani marca de penalti. Foto: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido 1-0 ante el Valencia este domingo en el partido correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Mestalla, un partido de poco peligro por ambas partes en el que el único disparo a puerta ha sido un penalti de Ramazani que ha sentenciado el encuentro.

La primera parte ha estado marcada por la igualdad, ya que ninguno de los dos ha sido capaz de estar por encima del rival. El Valencia ha intentado meter velocidad al juego, algo que Osasuna ha querido evitar; los rojillos han preferido tener la posesión del balón y llegar poco a poco a la portería de Dimitrievski. 

Sin embargo, nadie ha sido capaz de crear verdadero peligro. La mayoría de los ataques han llegado por las bandas por ambos lados pero, más allá de los centros, no se han creado ocasiones. Prueba de ello ha sido que en toda la primera parte no ha habido disparos que se hayan ido a puerta.

El equipo valenciano ha pedido penalti en un disparo cuando Herrando ha tocado el balón con el brazo, pero como estaba tendido en el suelo, el árbitro no ha señalado nada.

La segunda parte ha comenzado con la misma igualdad, siendo la única ocasión rojilla un disparo de Víctor Muñoz. Pero en el minuto 65, Sadiq se le ha escapado a Herrando y se ha ido hasta la puerta de Sergio Herrera. El portero ha derribado al delantero y el árbitro ha señalado penalti.

Ramazani ha marcado, pero la entrada de un compañero suyo al área ha obligado a repetir el lanzamiento, aunque a la segunda también ha marcado (1-0) .

A Osasuna le ha costado encontrar huecos en ataque y Lisci ha comenzado con cambios que no han dado resultado. Osasuna ha terminado el partido sin tirar a puerta y cortando la racha de los últimos partidos.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports Goles

