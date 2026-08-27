Sergio Álvarez sufre una rotura muscular en la pierna derecha

Las últimas pruebas a las que se ha sometido Sergio Álvarez confirman que el jugador sufre una rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Álvarez sufrió una molestia muscular en el cuádriceps de su pierna derecha que le obligó a salir del partido ante el Valladolid.

El Eibar señala en la nota que el asturiano "está recibiendo tratamiento específico por parte de los Servicios Médicos del club" y volverá a la dinámica del equipo en función de la evolución de la lesión.