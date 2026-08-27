LESIÓN
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Sergio Álvarez sufre una rotura muscular en la pierna derecha

El club certifica la lesión e informa de que el jugador armero ya está recibiendo tratamiento específico

(Foto de ARCHIVO) Sergio Alvarez of SD Eibar in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Serio Álvarez durante un partido ante el Málaga. | Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Sergio Alvarezek haustura muskularra du eskuin hankan
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Última actualización

Las últimas pruebas a las que se ha sometido Sergio Álvarez confirman que el jugador sufre una rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Álvarez sufrió una molestia muscular en el cuádriceps de su pierna derecha que le obligó a salir del partido ante el Valladolid.

El Eibar señala en la nota que el asturiano "está recibiendo tratamiento específico por parte de los Servicios Médicos del club" y volverá a la dinámica del equipo en función de la evolución de la lesión.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

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