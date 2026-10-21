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Iñaki Williams: “No estamos bien, lo de hoy no puede ser”
El Athletic ha perdido 3-1 ante el Levante. Una vez acabado el encuentro, Iñaki Williams ha subrayado la necesidad de “hacer autocrítica”, ya que, en sus palabras: “Íbamos bien y con dos plumazos se nos ha escapado el partido”.
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