LEVANTE - ATHLETIC (3-1)
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Iñaki Williams: “No estamos bien, lo de hoy no puede ser”

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El Athletic ha perdido 3-1 ante el Levante. Una vez acabado el encuentro, Iñaki Williams ha subrayado la necesidad de “hacer autocrítica”, ya que, en sus palabras: “Íbamos bien y con dos plumazos se nos ha escapado el partido”.

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