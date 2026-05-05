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Edin Terzić será el entrenador del Athletic durante las dos próximas temporadas

El club rojiblanco ha informado del fichaje del técnico alemán a través de un comunicado publicado en su cuenta X.
Edin Terzic entrenador del Athletic Club
Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic
Euskaraz irakurri: Edin Terzić izango da Athleticeko entrenatzailea datozen bi denboraldietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Edin Terzić será el nuevo entrenador del Athletic Club durante las dos próximas temporadas, tal y como ha informado el club rojiblanco este martes. Ambas partes han llegado a un acuerdo hasta el 30 de junio de 2028.

Terzić, de 43 años, ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas: ganó la Copa alemana en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League. Además, cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia. También fue entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco.

El técnico será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada.

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