Lesioa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Julen Agirrezabalak min hartu du meniskoan

Errenteriako atezainak ez du Valentziarekin jokatzen joan den urtarrilean giharretan min hartu zuenetik, baina beste ezbehar fisiko bat izan du orain, eta litekeena da denboraldi honetan gehiago ez jokatzea.

(Foto de ARCHIVO) Julen Agirrezabala of Valencia CF laments during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Valencia CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on December 13, 2025, in Madrid, Spain. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press 13/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Julen Agirrezabala atezaina, Valentziarekin jokatutako neurketa batean. Argazkia: Europa Press

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Julen Agirrezabala Athleticek Valentziari utzitako atezainak min hartu du ezker belauneko meniskoan joan den ostiraleko entrenamenduan, eta probak egingo dizkiote Gasteizen lesioa eta tratamendua zehazteko, Valentziako zerbitzu medikuek gaur jakitera eman dutenez.

"Egindako proben arabera, Julen Agirrezabalak min hartu du ezker belaunean, iragan ostiraleko entrenamenduan, jokaldi batean. Atezaina gaur arratsaldean bertan joango da Gasteizera azterketa bat egiteko", azaldu du Valentziak igorritako ohar medikoak.

Errenteriako atezainak ez du jokatzen iragan urtarrilean giharretan min hartu zuenetik, baina beste ezbehar fisiko hau izan du, eta litekeena da denboraldi honetan gehiago ez jokatzea.

Joan den urtarrilean Vigoko Celtaren aurkako partidan ezker hankako muskulatura iskiotibialean min hartu eta ia bi hilabetera, gainerako taldekideekin entrenatu da berriro, eta orain hanka bereko meniskoan lesionatu da.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X