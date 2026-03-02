Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco
El guardamenta de Errenteria, que no juega con el Valencia desde que se lesionara muscularmente el pasado enero, ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo a nivel físico que lo podría mantener alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.
El portero cedido por el Athletic al Valencia Julen Agirrezabala ha sufrido una lesión en el menisco de su rodilla izquierda en el entrenamiento del pasado viernes y será sometido a pruebas en Vitoria para determinar el grado de la lesión y ver tratamiento al que se someterá, según han informado los servicios médicos del conjunto che este lunes.
"Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria", apunta el comunicado médico emitido por el equipo che.
El meta volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado enero y ahora se ha lesionado el menisco de la misma pierna.
