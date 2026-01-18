EA SPORTS LIGA
Alaves jaitsierako postuetara erori da, Atleticoren aurka galdu eta gero (1-0)

Alavesek ez du partida ona egin Metropolitanon, azken txanpan suspertu eta berdinketa lortzeko zorian izan bada ere. Sorlothek sartu du Atleticoren gola, bigarren zatia hasi eta berehala.

MADRID, 18/01/2026.-El jugador del Atlético de Alexander Sørloth remata de cabeza para marcar gol contra el Alavés, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Alavés, este domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Manu Reino
Sorlothek sartu du partidako gol bakarra.
G. P. A. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek 1-0 galdu du Atleticoren aurka gaur Metropolitanon jokatu duen partida, eta, ondorioz, jaitsierako postuetara erori da EA Sports Ligako sailkapenean.

Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

Laburpena: Atletico - Alaves (1-0)

Lehen zatian, Atleticorena izan da baloiaren jabetza, eta, neurketaren hasiera kaxkarra izan bada ere, une oro izan du mendean Chacho Coudeten taldea. Are gehiago, babazorroek ez dute euren zelaitik ateratzeko ahalmenik izan, eta, ondorioz, Oblak ikusle bat gehiago izan da Metropolitanon.

Sorloth, Julian Alvarez eta Giuliano izan dira jokalari arriskutsuenak Siveraren ate inguruan. Hainbat aukera izan dituzte, baina azken metroetan ez dute asmatu, eta golik sartu gabe joan dira atsedenaldira, Alavesen zorionerako.  

Edonola ere, bigarren zatia lehendabizikoa bukatu bezala hasi da: Atletico erasoan eta Gasteizko taldea atzean sartuta. Azkenean, baina, denbora kontua izan da Simeoneren taldeak gola egitea. Sorlothek egin du 1-0ekoa, 48. minutuan, Pablo Barriosen erdiraketa bat buruz bikain errematatuta.

1-0: Sorlothen gola

Markagailuan atzetik joanda, eta taldearen erreakzioa topatu nahian, Coudetek hainbat aldaketa egin ditu. Denis Suarez, Lucas Boye, Ander Guevara eta Abde zelairatu dira, Jon Guridi, Toni Martinez, Pablo Ibañez eta Carles Aleñaren ordez.

Alavesek aurrerapausoa eman du, berdinketa lortzeko helburuarekin, baina aukera garbirik sortu gabe. Atletico, berriz, babazorroek atzealdean utzitako zuloak baliatzen saiatu da, bigarrena sartu eta partida ixteko. Horretarako abagunerik onena Alex Baenak izan du, 70. minutuan, baina horren jaurtiketa zutoinera joan da.

Gasteizko taldea bizirik iritsi da norgehiagokaren azken txanpara, eta Atleticok atzera egin behar izan du emaitzari eusteko. Abdek eta Lucas Boyek berdinketa lortzeko aukera izan dute partidako azken minutuetan, baina ez da golik izan. Alaves beranduegi suspertu da, partida galdu du eta jaitsierako postuetara erori da, Levante eta Oviedorekin batera.

Alaves EA Sports Liga Golak

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

