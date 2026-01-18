LALIGA EA SPORTS

El Alavés cae a la zona de descenso tras perder ante el Atlético (1-0)

El conjunto babazorro no ha hecho un buen partido en el Metropolitano, a pesar de haber podido lograr la igualada tras reaccionar en el tramo final. Sorloth ha marcado el gol de la victoria del Atlético nada más comenzar la segunda mitad.

MADRID, 18/01/2026.-El jugador del Atlético de Alexander Sørloth remata de cabeza para marcar gol contra el Alavés, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Alavés, este domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Manu Reino

Sorloth, con un cabezazo, ha marcado el gol del triunfo del Atlético.

Euskaraz irakurri: Alaves jaitsierako postuetara erori da, Atleticoren aurka galdu eta gero (1-0)
G. P. A. | EITB

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y, por lo tanto, cae a los puestos de descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports.

El equipo del Cholo Simeone ha sido superior practicamente durante todo el encuentro y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 

Resumen: Atlético - Alavés (1-0)

En la primera parte, la posesión del balón ha sido del Atlético, que, a pesar del pobre inicio, ha dominado en todo momento al conjunto de Chacho Coudet. Los babazorros no han salido de su campo y, como consecuencia, Oblak ha sido un espectador más en el Metropolitano.

Sorloth, Julián Álvarez y Giuliano han sido los jugadores más peligrosos en las inmediaciones de la portería de Sivera. Han generado numerosas ocasiones de gol, pero no han estado acertados en los metros finales y se han ido al descanso sin marcar un gol, para fortuna del Alavés. 

En cualquier caso, la segunda mitad ha comenzado como ha terminado la primera: con el Atlético volcado en ataque y el equipo vitoriano metido atrás. Todo apuntaba que era cuestión de tiempo que el equipo del Cholo Simeone marcara y así ha sido.

Sorloth, con un testarazo, envió a la red un gran centro de Pablo Barrios en el minuto 48.

1-0: Gol de Sorloth

Con el marcador en contra, y tratando de provocar la reacción del equipo, Coudet ha realizado varios cambios: Denis Suárez, Lucas Boyé, Ander Guevara y Abde han entrado en el campo, sustituyendo a Jon Guridi, Toni Martínez, Pablo Ibáñez y Carles Aleñá, respectivamente.

El 'Glorioso' ha dado un paso adelante con el objetivo de empatar, aunque sin crear ocasiones claras, mientras que el Atlético ha tratado de aprovechar los espacios que los babazorros dejaban en la zaga para meter el segundo y cerrar el partido. Así, la mejor ocasión la ha tenido Álex Baena, en el minuto 70, pero su disparo se ha ido al palo.

El equipo vitoriano ha llegado vivo a la recta final del choque y el Atlético ha tenido que replegarse para asegurarse los tres puntos. 

Abde y Lucas Boyé han tenido sendas ocasiones para poner las tablas en los últimos minutos del partido. Sin embargo, no ha habido más goles. El Alavés ha reaccionado demasiado tarde, ha terminado derrotado y, en consecuencia, ha caído a la zona de descenso junto a Levante y Oviedo.

Alavés LaLiga EA Sports Goles

