En la primera parte, la posesión del balón ha sido del Atlético, que, a pesar del pobre inicio, ha dominado en todo momento al conjunto de Chacho Coudet. Los babazorros no han salido de su campo y, como consecuencia, Oblak ha sido un espectador más en el Metropolitano.

Sorloth, Julián Álvarez y Giuliano han sido los jugadores más peligrosos en las inmediaciones de la portería de Sivera. Han generado numerosas ocasiones de gol, pero no han estado acertados en los metros finales y se han ido al descanso sin marcar un gol, para fortuna del Alavés.

En cualquier caso, la segunda mitad ha comenzado como ha terminado la primera: con el Atlético volcado en ataque y el equipo vitoriano metido atrás. Todo apuntaba que era cuestión de tiempo que el equipo del Cholo Simeone marcara y así ha sido.

Sorloth, con un testarazo, envió a la red un gran centro de Pablo Barrios en el minuto 48.