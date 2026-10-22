El Bayern y el Arsenal empatan a dos, el Inter sufre para ganar y el Manchester United se hunde en Como

El Bayern Múnich y el Arsenal empataron a dos goles este miércoles en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, mientras que el Inter de Milán italiano respiró con una sufrida victoria y el Manchester United fue goleado por el Como 1907.



En el Allianz Arena de la capital bávara se cruzaban dos de los serios aspirantes a llegar a lejos en la máxima competición continental, los cuales dejaron un choque donde los locales, liderados por un nuevamente soberbio Harry Kane, dieron sensación de ser mejores. Sin embargo, fueron los ingleses los primeros en adelantarse en el marcador con un tanto de Eberechi Eze. Alphonso Davies igualó la contienda para llegar al descanso empatados a uno. En la segunda parte, Kane adelantó al Bayern de penalti, pero en el minuto 81, Declan Rice marcó el 2-2 definitivo.



Por otro lado, la jornada dejó otro mal partido del Manchester United inglés, goleado 4-1 por el debutante Como 1907. El equipo italiano sumó su segunda victoria en la liguilla gracias a un doblete del argentino Nico Paz, además de los tantos de Jacobo Ramón y Anastasios Douvikas; mientras que Joshua Zirkzee maquilló el marcador en el añadido.



El Aston Villa de Unai Emery se impuso con autoridad por 3-1 al Viking noruego. Además, el Inter Milán pudo respirar al conseguir sus tres primeros puntos, muy sufridos, al ganar en el Giuseppe Meazza al Shakhtar Donetsk ucraniano por 1-0. Asimismo, un gol de penalti de Isco doblegó al Feyenoord y coloca al Betis colíder de la clasificación; mientras que el Real Madrid venció por 4-1 este miércoles al RB Leipzig: Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande fueron los goleadores de la noche.



Del resto de la jornada, destacaron las victorias del Brujas belga por 3-0 ante el Racing Lens francés para ponerse con seis puntos, así como la del Galatasaray turco, que estrenó su casillero de puntos al batir a domicilio por 2-4 al LOSC Lille francés. La sorpresa de la noche la protagonizó el debutante LASK austriaco en casa del Sporting de Portugal por 2-3, pese a que los locales se adelantaron en el marcador al inicio del choque.