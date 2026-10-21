El Liverpool de Andoni Iraola vence 4-3 al Villarreal de Iñigo Pérez, en la tercera jornada de la Champions League

El Liverpool de Andoni Iraola venció este martes al Villarreal (4-3), en la tercera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones. Los de Iñigo Pérez tuvieron contra las cuerdas durante la primera media hora, cuando dominaba por 0-2 en el marcador pero que acabó por darla la vuelta al choque. La reacción del equipo inglés en el tramo final del primer tiempo y su buen arranque del segundo le permitieron remontar un encuentro al que el Villarreal intentó engancharse de nuevo en los últimos minutos pero en el que ya no pudo rescatar ni un punto.

El Paris Saint Germain se impuso al FC Barcelona (4-2) en una noche en la que el PSG de Luis Enrique Martínez evitó la rebelión del Barça de Hansi Flick, que luchó y aguantó el tipo hasta el 2-2, con sufrimiento y momentos de gloria, para acabar sucumbiendo ante el conjunto francés.

El Manchester City, por su parte, goleó al AEK (5-1) en el Etihad Stadium. Los pupilos de Enzo Maresca, que reservó a Erling Haaland, golearon a un flojo AEK en el Etihad. Ante la ausencia del noruego, Foden tomó su relevo y firmó el primer hat-trick de su carrera en Champions League. Además, el inglés redondeó su gran noche asistiendo Rayan Cherki en el tercer gol.

También hizo disfrutar a su público con un triunfo contundente la Roma, que venía de sufrir una postrera remontada ante el Real Madrid la pasada semana. El conjunto italiano superó a un débil Slovan de Bratislava por 4-0 en un partido que tuvo a Mario Hermoso como uno de los goleadores.



Fue una de las dos victorias italianas del día, ya que el Nápoles estrenó su casillero de triunfos ante el Bodo/Glint (4-3). Los napolitanos necesitaron adelantarse hasta tres veces para doblegar a un Bodo/Glint que no perdió la cara al partido hasta el final. Un primer triunfo que también logró el PSV ante el Oporto en Do Dragao (0-1). El solitario gol de Guus Til fue suficiente para aupar a los neerlandeses y agravar la situación de los lusos, que siguen sin puntuar.



En los encuentros que abrieron la jornada, el Borussia Dortmund no falló en Azerbaiyán frente al Sabah Baku, al que se impuso (1-2) gracias a un doblete de Serhoy Guirassy, que ya suma cuatro goles en la presente Champions. Una victoria con la que los alemanes llegan a los seis puntos y se aúpan a la primera parte de la clasificación. Por su parte, el Fenerbahce dejó escapar un 2-0 en los primeros 11 minutos de encuentro, goles de Aydin y Greenwood, frente al Slavia de Praga, que consiguió igualar el partido para sumar su primer punto en la clasificación.