Liga de Campeones
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El París Saint-Germain gana 2-4 al Manchester City, y el Liverpool y el Aston Villa hacen seis goles, en la Liga de Campeones

El Liverpool ha ganado por 3-6 en el campo del LASK, en Austria, y el Aston Villa ha derrotado por 6-0 al Fenerbahce, en Londres. Finalizada la segunda jornada de la fase de liga, el París Saint-Germain lidera la clasificación; hay nueve equipos que han ganado los dos partidos disputados hasta el momento.
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain)
Maghnes Akliouche ha marcado así el cuarto gol del París Saint-Germain ante el Manchester City. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Paris Saint-Germain 2-4 gailendu zaio Manchester Cityri, eta Liverpoolek eta Aston Villak seina gol sartu dituzte, Txapeldunen Ligan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El París Saint-Germain ha ganado por 2-4 al Manchester City, en el Etihad Stadium, en Mánchester, este miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027. Con este resultado, el París Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones, lidera la clasificación, con dos victorias en los dos partidos disputados hasta el momento; hay, además, otros ocho equipos que suman seis puntos: FC Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting Portugal, Arsenal, Real Madrid y Real Betis.

En los encuentros que se han jugado el miércoles, además, destacan los seis goles que han marcado el Liverpool y el Aston Villa, que entrena Unai Emery; en concreto, el Liverpool ha ganado por 3-6 al LASK, en Austria, en tanto que el Aston Villa ha derrotado por 6-0 al Fenerbahce, en Londres.

Resultados:

  • LASK 3 – Liverpool 6
  • Feyenoord 3 – Como 2
  • Slovan Bratislava 0 – Stuttgart 3
  • Shakhtar 3 – AEK Atenas 1
  • Roma 3 – Real Madrid 4
  • Real Betis 3 – Oporto 2
  • Manchester City 2 – París Saint-Germain 4
  • Bodo/Glimt 1 – Borussia Dortmund 0
  • Aston Villa 6 – Fenerbahce 0
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