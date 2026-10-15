El París Saint-Germain gana 2-4 al Manchester City, y el Liverpool y el Aston Villa hacen seis goles, en la Liga de Campeones

El París Saint-Germain ha ganado por 2-4 al Manchester City, en el Etihad Stadium, en Mánchester, este miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027. Con este resultado, el París Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones, lidera la clasificación, con dos victorias en los dos partidos disputados hasta el momento; hay, además, otros ocho equipos que suman seis puntos: FC Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting Portugal, Arsenal, Real Madrid y Real Betis.

En los encuentros que se han jugado el miércoles, además, destacan los seis goles que han marcado el Liverpool y el Aston Villa, que entrena Unai Emery; en concreto, el Liverpool ha ganado por 3-6 al LASK, en Austria, en tanto que el Aston Villa ha derrotado por 6-0 al Fenerbahce, en Londres.