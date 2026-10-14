El FC Barcelona gana en Estambul al Galatasaray (1-4), y lidera la Liga de Campeones

El FC Barcelona ha ganado, 1-4, al Galatasaray, en Estambul, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, este martes. De esta forma, el equipo catalán lidera la clasificación, con dos victorias en otros tantos partidos.

En este contexto, la segunda jornada de esta fase de liga ha dado comienzo este martes, y se cerrará el miércoles. De entre los nueve partidos jugados en la tarde y en la noche del martes, destacan, además, la victoria del Brujas, 3-4, en el estadio del Inter Milán, el triunfo del Atlético Madrid ante el Manchester United, 2-0, y el empate, 3-3, en el Viking-Bayern Munich.