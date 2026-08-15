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Olatz Rivera Olmedo euskal epaileak Bigarren Mailan debutatuko du

Horrela, 29 urteko bilbotarra gizonezkoen zilarrezko mailan partidak zuzenduko dituen bigarren emakumea izango da.

(Foto de ARCHIVO) November 19, 2025, Biella: Biella, Italy, 19th November 2025. The Referee Olatz Rivera Olmedo of Spain reacts during the Juventus Women vs Lyonnes UEFA Womens Champions League match at Stadio Vittorio Pozzo, Biella. Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop 19/11/2025
Olatz Rivera. Argazkia: Europa Press
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olatz Rivera Olmedo euskal epaileak Espainiako Futbol Ligako Bigarren Mailan debuta egingo du igande honetan, 2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako lehen jardunaldian Las Palmas eta Albacete aurrez aurre jarriko dituen partida zuzenduta.

Bilboko 29 urteko epailea, beraz, gizonezkoen zilarrezko kategorian partida bat zuzendu duen bigarren emakumea izango da, Marta Huerta de Aza kanariarra izan baitzen lehena.

Olatz Riverak dagoeneko ezagutzen du Kanaria Handiko Estadioa, maiatzaren 16an Bartzelona eta Atletico Madrilen arteko Erreginaren Kopako finala zuzendu baitzuen bertan. 3-1 nagusitu zen Kataluniako taldea. 

Futbola Emakume kirolariak Hypermotion Liga

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