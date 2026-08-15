La árbitra vasca Olatz Rivera Olmedo debutará en Segunda División en Gran Canaria

La árbitra vasca Olatz Rivera Olmedo debutará este domingo en la Segunda División del fútbol español en el partido que disputarán Las Palmas y el Albacete, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

La colegiada bilbaína, de 29 años, se convertirá así en la segunda mujer en dirigir, como colegiada principal, partidos en la categoría de plata masculina tras Marta Huerta de Aza, árbitra palentina adscrita al Comité Tinerfeño.

Olatz Rivera ya conoce el Estadio de Gran Canaria, escenario en el que dirigió el pasado 16 de mayo la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (3-1).