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La árbitra vasca Olatz Rivera Olmedo debutará en Segunda División en Gran Canaria

La colegiada bilbaína, de 29 años, se convertirá así en la segunda mujer en dirigir, como colegiada principal, partidos en la categoría de plata masculina.
(Foto de ARCHIVO) November 19, 2025, Biella: Biella, Italy, 19th November 2025. The Referee Olatz Rivera Olmedo of Spain reacts during the Juventus Women vs Lyonnes UEFA Womens Champions League match at Stadio Vittorio Pozzo, Biella. Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop 19/11/2025
Olatz Rivera. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Olatz Rivera Olmedo epaile euskaldunak futboleko Bigarren Mailan debutatuko du
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La árbitra vasca Olatz Rivera Olmedo debutará este domingo en la Segunda División del fútbol español en el partido que disputarán Las Palmas y el Albacete, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

La colegiada bilbaína, de 29 años, se convertirá así en la segunda mujer en dirigir, como colegiada principal, partidos en la categoría de plata masculina tras Marta Huerta de Aza, árbitra palentina adscrita al Comité Tinerfeño.

Olatz Rivera ya conoce el Estadio de Gran Canaria, escenario en el que dirigió el pasado 16 de mayo la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (3-1). 

Fútbol Mujeres deportistas LaLiga Hypermotion

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