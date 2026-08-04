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Haitz Gorostidi ya se prepara para el reto del Pfadi Winterthur suizo: “Es un buen salto, muy diferente, mucho más físico”

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Haitz Gorostidi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haitz Gorostidi, Suitzako Pfadi Winterthur taldean: “Hemen, fisikoki, beste gauza bat da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El balonmanista guipuzcoano ha dado el saldo a la Liga de Suiza, después de cinco temporadas en Guadalajara. Tras una campaña marcada por las lesiones, Gorostidi afronta con ilusión su primer año en un nuevo equipo con el que, además, jugará competición europea.

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