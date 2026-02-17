Bera Bera vs. Aula Valladolid y Beti Onak vs. Mecalia Atlético Guardés, en los cuartos de final de la Copa

Super Amara Bera Bera se enfrentará al Aula Valladolid en los cuartos de final de la Copa de la Reina de balonmano, mientras que el Replasa Beti Onak deberá jugar ante el Mecalia Atlético Guardés.

Además, según el sorteo celebrado este martes en el Aquarium de San Sebastán, estos son los otros dos cuartos de final que completan la fase:

Elda Prestigio - Sporting La Rioja

Rocasa Gran Canaria - KH7 Balonmano Granollers

La fase final de la 47ª edición de la Copa de la Reina tendrá luga del 8 al 10 de mayo en Illunbe.