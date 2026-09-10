Adierazpenak

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Saioa Garcia, Beti Onak taldeko atezaina: “Gol-galerak kondenatu gaitu”

Iragarkia
Saioa Garcia, Beti Onak
18:00 - 20:00
Saio Garcia, Beti Onak taldeko atezaina, Bera Beraren aurkako partidaren ondoren
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Azken eguneratzea

Replasa Beti Onak taldeko atezainak, Saioa Garciak, Super Amara Bera Beraren aurkako Ligako porrotaren inguruko adierazpenak egin ditu, taldearen  gol-falta nabarmenduta.

Beti-Onak Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak

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