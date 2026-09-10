Saioa Garcia, Beti Onak taldeko atezaina: “Gol-galerak kondenatu gaitu”
Replasa Beti Onak taldeko atezainak, Saioa Garciak, Super Amara Bera Beraren aurkako Ligako porrotaren inguruko adierazpenak egin ditu, taldearen gol-falta nabarmenduta.
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Donostiako taldeak Beti-Onaken aurkako garaipen batekin hasi du Guerreras Iberdrola Liga (26-17).
Super Amara Bera Berak eta Replasa Beti-Onakek derbi batekin hasiko dute liga
Espainiako Eskubaloi Federazioak ostegun honetan eman du jakitera Guerreras Iberdrola Ligako 2026-27 denboraldiko egutegia.
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Super Amara Bera Berak irabazi du Replasa Beti-Onak taldearen aurkako euskal derbia (31-25)
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