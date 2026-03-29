Super Amara Bera Berak irabazi du Replasa Beti-Onak taldearen aurkako euskal derbia (31-25)
Etxekoak aurretik joan dira hasieratik, eta aurkariek baino hobeto kudeatu dute partida.
Bera Berak abantaila hartu du hasieratik, eta markagailuan aurretik zela iritsi da atsedenaldira (18-11), erasoan zein defentsan sendotasuna erakutsiz. Hala ere, Beti-Onakek erreakzionatu egin du aldageletatik igaro ostean, eta bigarren zatiko hasiera bikaina egin du.
Talde bisitariak partidaren erritmoa berdindu du, eta aldea murriztuz joan da, behin baino gehiagotan berdindu (7-7, 8-8, 10-10) eta aurretik ere jartzeko (10-11). Alde txikia izan da hortik aurrera markagailuan (11-13, 12-13, 13-14), eta horrek emozioari eutsi dio azken txanpara arte.
Hala ere, azken minutuetan, Bera Berak bere esperientzia eta kalitatea baliatu ditu markagailuan alde egiteko, eta 31-25eko emaitzarekin itxi du partida.
Gipuzkoako taldeak lehen postua sendotu du Ligan, eta Beti-Onak 5. postuan dago.