Saioa García, portera del Beti Onak: “Nos ha faltado acierto”
La portera del Replasa Beti Onak, Saioa García, ha analizado la derrota en Liga ante el Super Amara Bera Bera. Ha destacado que la falta de gol es lo que más les ha afectado.
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