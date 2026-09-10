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Saioa García, portera del Beti Onak: “Nos ha faltado acierto”

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Saioa Garcia, Beti Onak
18:00 - 20:00
Saio García, portera del Beti Onak, tras el encuentro ante el Bera Bera
Euskaraz irakurri: Saioa Garcia, Beti Onak taldeko atezaina: "Gol-galerak kondenatu gaitu"
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Última actualización

La portera del Replasa Beti Onak, Saioa García, ha analizado la derrota en Liga ante el Super Amara Bera Bera. Ha destacado que la falta de gol es lo que más les ha afectado.

Beti-Onak Liga Guerreras Iberdrola Mujeres deportistas

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