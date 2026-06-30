La primera regata deja un sabor agridulce a Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel tras quedarse Tolosaldea enganchada en la baliza
En palabras de Garazi Ormazabal, "es una pena empezar la liga así, pero es sólo la primera regata". "Nos quedamos con el lado bueno porque en tres largos estuvimos a la altura de las mejores", ha agregado. Para Malen Eskitxabel, también "fue un fin de semana agridulce; hasta la ciaboga todo iba muy bien".
Te puede interesar
Tolosaldea pierde varios segundos al quedarse enganchada en la última ciaboga
En la primera jornada de la Liga Euskotren, Tolosaldea, que está llamada a ser una de las grandes rivales de Arraun Lagunak, ha perdido unos segundos de oro al quedarse enganchada en la baliza durante la tercera y última ciaboga. Tras liberarse, han llegado a meta sin problemas pero el tiempo perdido las ha relegado a la quinta posición de la regata.
Tolosaldea llega en forma y en buena dinámica a La Concha
Tolosaldea ha sido segundo en la Liga Euskotren, ha ganado dos banderas y ha sido campeón de Euskadi. Ahora, afronta con optimsmo la Bandera de La Concha. Su objetivo será clasificarse y estar en la pelea por la victoria. EITB Media ha hablado de todo ello con la remera Arene Portularrume.
Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea desde dentro la trainera
Tolosaldea ha ganado Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Olatz López: ''Con esta victoria nos hemos hecho con la segunda plaza en la Liga y estamos muy contentas''
Tolosaldea se ha hecho este domingo con la ikurriña de Getaria. Asimismo, con dos victorias y 105 puntos, la embarcación entrenada por Ramón Erastorbe se ha hecho con la segunda plaza de la Liga Euskotren. La remera Olatz López se ha mostrado muy satisfecha con la temporada realizada.
Tolosaldea quiere más
Pasada la mitad de la temporada de la Euskotren Liga, Tolosaldea solo ha ganado una bandera, y ocupa el tercer lugar en la clasificación. Uxune Urkia, remera de Tolosaldea, ha hablado con EITB Media sobre la situación del equipo. Sueña con ganar la Bandera de La Concha.
Bandera Euskotren de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha quedado en tercer lugar en la Bandera Euskotren de la Liga Euskotren que se ha disputado en aguas de Lekeitio, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
El juez de la ACT desestima el recurso de Tolosaldea contra Arraun Lagunak
El juez de competicion de la ACT ha desestimado la impugnacion interpuesta por Tolosaldea tras la regata del pasado domingo en castro, donde reclamaban una invasion de calle por parte de Arraun Lagunak.
Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha sido tercera en la Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Bandera Gertu Eraikuntzak de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha sido tercera en la Bandera Gertu Eraikutzak de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.