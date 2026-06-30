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La primera regata deja un sabor agridulce a Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel tras quedarse Tolosaldea enganchada en la baliza

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Malen-Eskitxabel-Garazi-Ormazabal-Tolosaldeako-arraunlariak-elkarrizketa
18:00 - 20:00

Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel, remeras de Tolosaldea. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Garazi Ormazabal eta Malen Eskitxabel Tolosaldeako arraunlariei elkarrizketa Euskotren Ligako lehen estropadaren ondotik
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KIROLAK EITB

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En palabras de Garazi Ormazabal, "es una pena empezar la liga así, pero es sólo la primera regata". "Nos quedamos con el lado bueno porque en tres largos estuvimos a la altura de las mejores", ha agregado. Para Malen Eskitxabel, también "fue un fin de semana agridulce; hasta la ciaboga todo iba muy bien".

Tolosaldea Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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