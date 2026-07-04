VIII. BANDERA DE BILBAO
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Nagore Osoro: “Hemos empezado bien, a ver si somos capaces de mantenernos"

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Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nagore Osoro: "Ondo hasi gara, ia mantentzeko gai garen"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Donostia Arraun Lagunak se ha llevado la VIII Bandera de Bilbao con una gran exhibición, marcando el mejor tiempo en aguas de la ría del Nervión. Con esta victoria, la embarcación Lugañene  ha redondeado un inicio de temporada inmejorable. 

Arraun Lagunak

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Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

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