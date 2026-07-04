Nagore Osoro: “Hemos empezado bien, a ver si somos capaces de mantenernos"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".