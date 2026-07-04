VIII BANDERA DE BILBAO

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Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

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Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nagore Osoro (Arraun Lagunak), helmugaratzean: "Aupa Athletic, la hostia!"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

Arraun Lagunak

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