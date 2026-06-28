Bandera Canal de Isabel II
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Últimos metros de Arraun Lagunak

Publicidad
Arraun Lagunak
18:00 - 20:00
Últimos metros de la embarcación Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak ontziaren azken metroak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La  Lugañene ha ganado la Bandera Canal de Isabel II en aguas de Buitrago del Lozoya (Madrid), logrando un gran golpe de autoridad en la regata inaugural de la temporada de la Liga Euskolabel.

Arraun Lagunak

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X