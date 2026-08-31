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Joseba Fernández: “Aunque estemos lejos de ganar banderas, la permanencia es otra forma de ganar”

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Joseba Fernández
18:00 - 20:00
Joseba Fernández, entrenador de San Juan.
Euskaraz irakurri: Joseba Fernandez: “Banderak irabaztetik urrun bagaude ere, mailari eustea irabazteko beste modu bat da”
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Última actualización

San Juan ha conseguido mantenerse en la Liga Eusko Label por otro año más. Hemos entrevistado al entrenador Joseba Fernández, quién nos ha dicho que “se han quitado un gran peso de encima”. En cuanto a la Concha, él ya da por claras las primeras seis plazas, aunque no descarta obtener esa séptima plaza si hacen “una muy buena regata”.

San Juanek Eusko Label Ligan jarraituko du!
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