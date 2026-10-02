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Udazken lasaia, Iñaki Errasti Ondarroako entrenatzaile ohiarentzat

Iragarkia
Iñaki Errasti, Ondarroako entrenatzaile ohia
18:00 - 20:00
Iñaki Errasti, Ondarroako entrenatzaile ohia
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Azken eguneratzea

Bederatzi urtez Ondarroan aritu ostean, Iñaki Errastik lasai ekin dio aurten udazkenari, taldea utzita. Nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan, etorkizunaz hausnartzeaz gain.

Ondarroa

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