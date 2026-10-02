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Udazken lasaia, Iñaki Errasti Ondarroako entrenatzaile ohiarentzat
Bederatzi urtez Ondarroan aritu ostean, Iñaki Errastik lasai ekin dio aurten udazkenari, taldea utzita. Nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan, etorkizunaz hausnartzeaz gain.
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